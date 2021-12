Inter-Cagliari, occhio ai sardi: in difficoltà ma non muoiono mai

L’Inter archivia l’ultima giornata di Champions League e prova a dimenticare la sconfitta del Bernabeu subito con la sfida al Cagliari di domenica sera. I nerazzurri vogliono continuare a macinare punti ma occhio ai sardi, una squadra in difficoltà che non molla mai.

MAI DOMI – L’Inter come detto deve dimenticare la sconfitta di Madrid riprendendo il ruolino di marcia in campionato. I nerazzurri arrivano da 4 vittorie consecutive e domenica contro il Cagliari vanno a caccia della quinta vittoria. I sardi però, nonostante una classifica che piange visti i soli 10 punti in 16 partite frutto di 1 vittoria, 7 pareggi e 8 sconfitte, con Mazzarri in panchina hanno riacquistato quel carattere tipico del Cagliari. Mai mollare e crederci fino alla fine. Se è vero che l’unica vittoria è datata 17 ottobre (vs la Sampdoria), i sardi non perdono dal 6 novembre da quando hanno inanellato ben 4 pareggi consecutivi. Insomma, il Cagliari arriva a San Siro bisognoso di punti salvezza ma occhio a darlo per spacciato (vedi articolo).