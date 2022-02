Inter, col Genoa il primo avversario è l’Inter stessa: scacciare i fantasmi

Genoa-Inter è una partita in cui in nerazzurri dovranno in primo luogo dimostrare di aver superato i problemi di approccio visti col Sassuolo.

SFIDA CON SÈ STESSI – In Genoa-Inter è chiaro che i nerazzurri dovranno affrontare i rossoblù. Però in verità gli uomini di Inzaghi dovranno in primo luogo affrontare i propri fantasmi. Che arrivano da una serie di situazioni problematiche recenti. E nei 90 minuti si riproporranno tutte.

PROBLEMI DA AFFRONTARE – Le scorie dell’ultimo, pesantissimo, mese sono diverse. In primis fisiche. Tante sfide di alto livello, intense, con anche supplementari. Poi mentali. Poche vittorie, pure sofferte, gol subiti evitabili, gol sbagliati, errori individuali in ogni settore. La perdita del primo posto in classifica. Fino alla sconfitta col Sassuolo, proprio quando il peggio sembrava passato e si pensava di poter respirare. Con un fattore ulteriore: al fischio d’inizio si saprà già il risultato del Milan. Per poter affrontare il Genoa l’Inter dovrà in primo luogo esorcizzare tutto questo.

RITROVARSI E RIPARTIRE – L’Inter, in breve, deve ritrovarsi. Col Sassuolo l’approccio è stato sbagliato, lo hanno detto tutti. Un problema di mentalità che poi ha portato la squadra a scollarsi sul campo. Col Genoa bisogna dimostrare l’esatto opposto. I nerazzurri devono guardarsi allo specchio e ritrovare lo spirito delle vittorie. Per tornare in campo e fare risultato.