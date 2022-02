Eriksen, ultimi test confortanti: manca pochissimo al ritorno in campo

Christian Eriksen è ormai pronto a tornare ufficialmente in campo dopo le amichevoli organizzate nei giorni scorsi dal suo nuovo club, il Brentford. Così come vi avevamo già anticipato (vedi articolo), il centrocampista ex Inter è pronto a tornare a giocare una gara ufficiale.

RITORNO IN CAMPO – Eriksen, c’è grande attesa per il ritorno in campo del centrocampista ex Inter. Gli ultimi test in amichevole sono stati confortanti, contro il Celtic di Grasgow ha addirittura servito due assist. Il Brentford domani alle 16 ospiterà il Newcastle in Premier League, e tutto lascia prevedere che il giocatore danese possa essere in campo. Il danese punta a disputare il Mondiale in Qatar.