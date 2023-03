Inter, catena di destra di nuovo a terra: in estate si ripartirà da zero?

La fascia destra dell’Inter è forse la zona di campo più problematica di questa stagione. Tanto che la prossima estate potrebbe essere necessario trovare nuovi protagonisti in assoluto.

CORSIA SOFFERENTE – Tra le tante difficoltà che l’Inter sta incontrando in questa stagione, non si può trascurare la fascia destra. Nel gioco di Simone Inzaghi, le corsie laterali hanno un grande impatto sulla prestazione. E l’anno scorso questo principio si era confermato. Con una stagione stellare di Ivan Perisic, e l’affermazione di Denzel Dumfries. Se a sinistra Federico Dimarco e Robin Gosens stanno sopperendo in qualche modo all’addio del croato, a destra il rendimento è crollato. Per diversi motivi.

Inter, a destra crolla l’equilibrio

TROPPE DISTRAZIONI – Dumfries arrivava da una prima stagione all’Inter con 5 gol e 7 assist. Numeri insufficienti per colmare il vuoto lasciato da Achraf Hakimi, ma comunque positivi nell’economia complessiva della stagione. E quest’anno era iniziato quasi sulla stessa falsariga. Col gol vittoria alla prima di campionato, in casa del Lecce, e anche la rete che certifica la vittoria nell’andata col Viktoria Plzen. Poi il crollo. Che trova le sue basi più nella componente psicologica che tecnica. Il 2 olandese è diventato quasi subito il principale indiziato per finanziare il mercato dell’Inter nell’estate 2023. E queste voci hanno probabilmente innervosito Dumfries. Che soprattutto dal rientro dal Mondiale sembra lontanissimo parente della sua versione della scorsa stagione.

NON ALL’ALTEZZA – E l’alternativa a Dumfries non si è mai rivelata una vera opzione. Parliamo di Raoul Bellanova, in prestito dal Cagliari fino al fine giugno 2023. L’esterno classe 2000, grande tifoso nerazzurro sin da bambino, ha raccolto appena 14 presenze in stagione, con 314 minuti totali in campo. Il secondo dato più basso della rosa dell’Inter. Probabilmente è anche “colpa” di Inzaghi, che poteva riporre maggiore fiducia sul 23enne. Ma nelle poche occasioni ricevute, Bellanova non ha mai mostrato di potersi candidare per un ruolo più attivo anche solo nelle rotazioni titolari. Tanto che il suo riscatto a fine stagione (fissato a 7 milioni) sembra tutt’altro che scontato.

La catena di destra va ricostruita da zero?

RICAMBIO TOTALE – Dumfries è uno degli elementi che l’Inter proverà a monetizzare nella prossima sessione di mercato. E Bellanova non sembra valere la cifra richiesta dal Cagliari per abbandonare il suo cartellino. Questo significa che i nerazzurri dovranno ricostruire la corsia destra, trovando nuovi protagonisti. Al momento il candidato principale è Tajon Buchanan, esterno statunitense del Club Bruges. Piero Ausilio sta lavorando da tempo per portarlo a Milano, e la sensazione è che nelle prossime settimane la trattativa si intensificherà. Ma non basta. Specie se l’alternativa al nuovo titolare dovesse rimanere Matteo Darmian. Che in questa stagione è sicuramente tra i migliori dell’Inter. Ma non è un profilo futuribile, bensì un ottimo rincalzo temporaneo. L’Inter ha bisogno di ritrovare certezze a destra. E le linee guida sul mercato dovranno essere le stesse che valgono per gli altri reparti.