Bellanova: «Io tifoso Inter da quando ero piccolino! Maicon l’idolo»

Bellanova si racconta nella puntata Footstep sul canale Recast dell’Inter. Il laterale destro condivide origini e ricordi, nonché il suo amore verso l’Inter e l’idolo Maicon

SOGNO − Raoul Bellanova sul suo arrivo in nerazzurro: «L’Inter è la mia squadra del cuore da quando sono piccolino. Normale che sia importante, è un sogno che si realizza. Lo sto realizzando e spero di continuarlo a fare. Idolo? Dico Maicon, perché faceva il mio ruolo da terzino destro. Era dell’Inter, io interista, atleticamente mi ci vedevo molto. Mi ricordo due gol: il primo contro la Juventus da fuori e il secondo contro il Milan sotto l’incrocio nel Derby».

ORIGINI − Bellanova condivide luoghi e ricordi d’infanzia: «Posto che ricordi? L’oratorio, mi ricordo che non aspettavo altro. La domenica, prendevo la bicicletta e ci riunivamo con gli amici per giocare al Mundialito. Papà mi ha aiutato tanto, ci mettevamo sempre giù dove c’era il garage quando avevo 5 anni. Lui si metteva in porta, io tiravo e tiravo e giocavamo. Il gol in Torino-Cagliari il momento più bello di quando gioco a calcio. Leggere il mio nome sul tabellone è stato bellissimo. Tappe carriera? Parabiago, città della mia scuola calcio, Cagliari dove ho fatto il mio primo anno in Serie A e ha creduto fortemente in meno. Se sono qua dico grazie a loro. In campo le mie doti atletiche e la velocità, mi ritengo una persona umile e costante che cerca sempre di migliorarsi».