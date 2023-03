Stankovic: «Mihajlovic punto di riferimento. Mourinho all’Inter mi ha cambiato!»

Dejan Stankovic in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport dal Direttore del quotidiano, Ivan Zazzaroni, ha parlato della sfida contro la Roma di José Mourinho alla ripresa del campionato. Inevitabilmente il riferimento al suo passato all’Inter, ma anche del paragone con Sinisa Mihajlovic.

IL PARAGONE – Dejan Stankovic commenta il paragone con l’amico e fratello Sinisa Mihajlovic, scomparso a dicembre: «Io come Mihajlovic? Lui non può essere imitato. Era il mio riferimento in qualsiasi situazione. Quando si metteva in testa una cosa, giusta o sbagliata che fosse, tirava dritto. Sinisa era diretto, positivo. Mi manca, manca nel mio mondo, era la vita, anche se non posso paragonare il mio dolore a quello di Arianna e dei bambini. Sinisa mi ha fatto crescere più velocemente, mi ha spiegato la vita, dato un indirizzo. Avevo diciannove anni quando sono arrivato in Italia, alla Lazio. I diciannove di allora non sono quelli di oggi. Gli ho sempre camminato di fianco. Nazionale, Lazio, Inter. I primi diciannove senza di lui, i venticinque successivi con lui. Gli chiedevo consigli su tutto, anche sulla vita privata. Ricordo quando arrivò all’Inter, dicevano che l’avessero preso soltanto perché era l’amico di Mancini. Gli bastarono poche partite per cambiare la gente».

CONTRO IL PASSATO – Dejan Stankovic parla del suo rapporto con José Mourinho, che affronterà alla ripresa del campionato: «Lo stimo tantissimo. Arrivò all’Inter che avevo già trent’anni e pensavo di aver dato tutto, anche nel privato. José riuscì a migliorarmi di quel 20, 30 per cento che non sapevo di possedere. Non ci siamo più persi di vista, lo sento ancora oggi».

INTER E LAZIO – Stankovic conclude parlando delle sue due più grandi esperienze da giocatore: «Io più interista o laziale? La Lazio mi ha dato la prima grande opportunità, la più importante, e sarò sempre riconoscente a Cragnotti. Con l’Inter abbiamo cambiato la storia del club. Due tappe di una vita».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni