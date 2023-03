Ausilio incontra la GG11 per Buchanan: il contatto pochi giorni fa – TS

Piero Ausilio è già a lavoro per regalare rinforzi a Simone Inzaghi per la prossima stagione. Il nome sul taccuino del DS nerazzurro è Buchanan del Club Bruges

CONTATTO – Piero Ausilio è già operativo nel calciomercato. Pochi giorni fa, il Ds dell’Inter ha incontrato a Milano l’agenzia GG11, possibile intermediaria nella trattativa per Tajon Buchanan. L’esterno destro è considerato l’obiettivo numero 1 in caso di partenza di Denzel Dumfries nel mercato estivo. Esattamente un mese fa, lo scorso 15 febbraio, gli osservatori nerazzurri, dopo essere sbarcati in Belgio per valutare Buchanan durante la gara di Champions tra i padroni di casa e il Benfica, avevano stilato l’ennesima relazione positiva sul canadese. Non era la prima volta che il talento classe 1999 veniva attenzionato dai vice campioni d’Italia, tanto che per lui, lo scorso Mondiale, si erano addirittura scomodati Ausilio e Baccin, volati in Qatar anche per vedere dal vivo il giovane di Brampton. La valutazione del giocatore, al momento, si attesta intorno ai 10-12 milioni di euro.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna