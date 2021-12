Inter-Cagliari, torna de Vrij. I numeri dei nerazzurri con l’olandese

Stefan de Vrij è tornato e domenica contro il Cagliari si candida fortemente a prendersi una maglia da titolare. Il ritorno del centrale olandese è sicuramente un’ottima notizia anche se, i numeri, non sono proprio dalla sua parte. Riuscirà de Vrij ad alzare il muro dello scorso anno?

NUMERI – L’olandese, in Serie A, ha giocato 11 partite, tutte da titolare. In queste undici sfide l’Inter ha tenuto inviolata la porta solo due volte con i gol subiti che sono addirittura 13. Un dato che va in contrasto con quelli rispetto alle partite dove de Vrij era assente. Contro Udinese (in panchina), Napoli, Venezia, Spezia e Roma (infortunio), sono stati 2 in 5 partite, entrambe contro il Napoli. Insomma, il ritorno di de Vrij è sicuramente un’ottima notizia per Simon Inzaghi e l’Inter perché ritorna un leader difensivo ma ci sarà da registrare i movimenti e la fase difensiva della squadra.