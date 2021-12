Lautaro Martinez, un gol su azione nelle ultime 9 partite. Serve la svolta

Lautaro Martinez è già a quota 8 gol in stagione, un bottino di tutto rispetto. La cosa che un po’ preoccupa però è che l’argentino, su azione, ha trovato sol 1 gol nelle ultime 9 sfide di Serie A. Per la svolta serve un cambio di marcia perché l’Inter ha bisogno dei suoi gol anche su azione.

UN SOLO ACUTO – L’Inter è una macchina da gol, su questo non c’è dubbio. I nerazzurri creano tantissime occasioni da gol e tantissime chance, con tanti giocatori. Ma Lautaro Martinez, nonostante gli 8 gol in campionato, deve ritrovare la concretezza anche su azione. Nelle ultime 9 sfide di Serie A infatti i gol su azione, non dal dischetto, non sono tanti, anzi, è solo 1, contro il Napoli. L’argentino, in generale, ha segnato tanto in avvio di stagione ma poi ha trovato 3 degli ultimi 4 gol su rigore. Insomma, serve che Lautaro torni a incidere anche su azione con quella freddezza dimostrata in avvio di stagione con 4 gol su azione nelle prime 5 partite. Con Dzeko che invece ha fatto 8 su 8 su azione, serve che anche Lautaro Martinez ritrovi il gol su azione come il suo compagno bosniaco.