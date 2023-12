Inter-Atletico Madrid, difesa da primato europeo per lnzaghi

Se è vero che l’Atletico Madrid, negli ultimi anni con Diego Pablo Simeone in panchina, è diventato famoso per il subire pochi gol, bisogna dire che Inzaghi sta vincendo questo dato contro tutta Europa.

FORTINO – Se Inter-Atletico Madrid si fosse giocata qualche anno fa, con tutta probabilità avremmo visto la squadra spagnola con un gioco molto più difensivo. Infatti, questa stagione, Simeone sta sorprendendo molto anche in Liga, oltre che in Champions League. La sua squadra sta giocando un calcio molto più propositivo rispetto agli ultimi anni, subendo anche qualche gol in più delle scorse stagioni. Dato inverso invece per Inzaghi, che all’Inter ha trovato un equilibrio difensivo non indifferente. I nerazzurri nelle prime due stagioni del tecnico piacentino, avevano un’alta media di gol subiti, oltre che di gol fatti. Finora l’Inter conta soltanto 7 reti subite in Serie A, in 16 gare ufficiali. Questo dato la posiziona al primo posto per gol subiti tra i maggiori campionati europei. L’Atletico Madrid, invece, ne ha subiti 16 in altrettante partite.

ATTACCO – Ma oltre a una difesa impenetrabile, l’Inter si diverte giocando un calcio molto offensivo e propenso all’attacco. Al momento i nerazzurri si godono il capocannoniere del campionato, nonché capitano, Lautaro Martinez. L’attaccante argentino insieme a Marcus Thuram, sta trascinando l’Inter a suon di gol e prestazioni di alto livello, sia in Italia, sia in Europa. In campionato contano 39 gol fatti in 16 partite, contro i 32 messi a segno dall’Atletico Madrid in Spagna. I ‘colchoneros’ hanno stravolto il loro sistema di gioco, che faceva della difesa il punto di forza. Sarà, dunque, più facile per l’Inter sfruttare le ripartenze e trovarli spesso scoperti.