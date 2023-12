VIDEO – Inter, sarà Atletico Madrid! Ma ora la Coppa Italia | Inter NOS con Rossi

INTER NOS – Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News.it. Ogni lunedì a partire dalle ore 18 Gian Luca Rossi e Romina Sorbelli vi aspettano in live sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch con Inter NOS with friends. Un format pensato per creare uno spazio di dibattito insieme alla community nerazzurra. Uno spazio in cui parlare di tutto ciò che riguarda l’Inter. Dalle analisi delle giornate di campionato fino alle ultime news di mercato, ma non solo. L’Inter sempre più prima in campionato a quattro punti di distanza dalla Juventus seconda dopo la straordinaria vittoria contro la Lazio. Ma si torna subito in campo per preparare la sfida di Coppa Italia contro il Bologna di Thiago Motta. Nella giornata di oggi, inoltre, i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League con i nerazzurri che sfideranno l’Atletico Madrid. Ne ha parlato oggi la nostra Romina Sorbelli, con il Direttore Responsabile Riccardo Spignesi, in compagnia del grande Gian Luca Rossi.