Teotino: «L’Atletico Madrid penserà solo all’ottavo di finale, Inter diverso!»

L’Atletico Madrid sarà la prossima avversaria dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League. Gianfranco Teotino su Sky Sport ha fatto un paragone tra le due squadre.

SQUADRE SIMILI – Gianfranco Teotino ha analizzato così l’ottavo di finale dei nerazzurri: «L’Atletico Madrid userà questi due mesi esclusivamente per concentrarsi al doppio confronto con l’Inter, perché la sua posizione in classifica è la solita in questo momento, si qualificherà per la prossima Champions League, ma non vincerà il campionato. Per loro saranno le due partite più importanti della stagione. Saranno due partite molto interessanti perché sono due squadre interessanti e simili, non solo per il modulo di gioco».