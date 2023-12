L’Atalanta non ci sta allo svantaggio: Salernitana ribaltata con un poker!

L’ultima sfida della settimana è Atalanta-Salernitana, terminata 4-1. La squadra di Gasperini va sotto di un gol, poi ribalta tutto con un poker.

RIBALTATA – Il posticipo del lunedì di Atalanta-Salernitana conclude la sedicesima giornata di Serie A. La sfida al Gewiss Stadium inizia male per i padroni di casa, solo dopo dieci minuti dall’inizio sotto di un gol messo a segno dal colpo di testa di Pirola. La Dea però non ci sta e nel nel secondo tempo del match prova a dire la sua. Il pallone infilato all’incrocio dei pali da Muriel al 47′ riporta il match sul risultato di parità. Poi al 52′ ci pensa Pasalic a far passare l’Atalanta in vantaggio con un destro forte e vincente. La squadra di Gian Piero Gasperini, però, non ha ancora finito. All’83’ va in gol anche De Ketelaere. Poi quest’ultimo serve un ottimo assist a Miranchuk all’89’, che mette il sigillo alla vittoria. L’Atalanta ribalta tutto e batte per 4-1 la Salernitana di Filippo Inzaghi.