Inter anche contro la Juventus nessun problema fisico: i dati della corsa

I dati di Juventus-Inter confermano la buona condizione fisica dei nerazzurri. Gli uomini di Inzaghi hanno corso nettamente più degli avversari.

SQUADRA STANCA?- La critica più comune per l’Inter negli ultimi mesi è quella legata alla poca corsa. La squadra è stanca e in balia fisica degli avversari, si sente più che a ogni partita ogni mezz’ora. Una specie di mantra che si sente ripetere praticamente sempre, da tutti, tifosi, commentatori, media, ad ogni livello. Farris qualche giornata fa ha smentito chiaramente questo fatto, appellandosi ai dati. Che infatti vedono quasi sempre i nerazzurri sopravanzare gli avversari per corsa. Tutto questo è valido anche per Juventus-Inter

SUPERIORI PER CORSA – L’Inter contro la Juventus ha sicuramente sofferto, faticando a uscire dalla propria metà campo. Ma ancora una volta il problema non è stato fisico. Partiamo da un fatto. I nerazzurri sono una delle squadre che corre di più in Serie A. Attualmente terzi con 111,438km a gara, dietro a Lazio (112,487) ed Empoli (111,708). A livello generale quindi gli uomini di Inzaghi non hanno mai palesato un problema di preparazione, in tutto l’anno. Contro i bianconeri men che meno, visto che sono andati molto oltre la media arrivando a 118,403km totali. I bianconeri si sono fermati a 112,865. E con più velocità media (6,72km/h contro 6,5, tutti i dati li trovate QUI a pagina 6). Impossibile dunque parlare di problema fisico.

DATI SINGOLI – Anche i dati dei singoli confermano la condizione fisica. L’Inter ha il giocatore con più km percorsi in assoluto, che è Barella con 13,071. Ma in generale ha quattro dei primi cinque giocatori in questa classifica. Dietro al sardo infatti troviamo D’Ambrosio, poi Perisic, Dybala e Dzeko. Anche qui dunque è impossibile appellarsi a una condizione fisica deficitaria. L’Inter fisicamente c’è. I problemi stanno altrove.