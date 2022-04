Skriniar, prestazione super in Juventus-Inter. Vinto duello con Vlahovic

Milan Skriniar ha sfoderato una prestazione maiuscola in Juventus-Inter. Il difensore slovacco ha vinto il duello con Vlahovic

PRESTAZIONE – Milan Skriniar, anche nei momenti più difficili della stagione, si è sempre distinto come uno dei migliori in campo. La conferma è arrivata anche in Juventus-Inter: la squadra di Inzaghi non ha giocato bene ma ha offerto una prestazione di carattere, difendendo con ordine e rischiando “il giusto”. Merito del lavoro del reparto difensivo guidato, anche questa volta, dal numero 37 nerazzurro, che con l’assenza di de Vrij, agisce da centrale e dirige le operazioni difensive. Esame, anche questa volta, superato, con Dusan Vlahovic, che, di fatto, è stato annullato dal difensore slovacco. L’attaccante della Juventus ha fatto moltissima fatica e non è riuscito a creare occasioni. Il serbo è stato ben contenuto da Skriniar, che non gli ha permesso di sfruttare le sue doti, dominando dal punto di vista fisico.

LEADER – Skriniar, ancora una volta, si è distinto come leader dell’Inter. Uno di quei giocatori a cui compagni, allenatore e tifosi, si aggrappano nei momenti di massima difficoltà. La sua performance maiuscola ha aiutato l’Inter ad uscire indenne da un campo storicamente difficile per i nerazzurri, cogliendo una vittoria che darà morale per il rush finale della stagione. L’Inter ha il dovere di provarci fino in fondo per lo scudetto e, con uno Skriniar in forma scintillante, ci sono tutte le carte in regola per provare a fare bene.