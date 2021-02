Inter, a centrocampo porte girevoli: esce Sensi e rientra Vecino?

Matias Vecino Inter

I continui infortuni di Sensi rendono difficile per Conte fare affidamento su di lui. Per compensare il tecnico potrebbe ripescare Vecino, ormai recuperato dal problema al ginocchio.

SERIE INFINITA – Rivedere Sensi, il vero Sensi, con la maglia dell’Inter ormai sembra essere un fatto da relegare alla dimensione onirica. Il numero 12 nerazzurro infatti non riesce proprio a uscire dal tunnel di problemi fisici in cui è finito a ottobre. E parliamo di ottobre 2019. L’ultimo affaticamento conferma, nel caso ce ne fosse bisogno, una situazione ormai cronica. Il centrocampista in queste condizioni di fatto esce alle opzioni di Conte. Inutile a questo punto illudersi. C’è un elemento della rosa dell’Inter che però potrebbe essere pronto a raccogliere il suo testimone, pur con caratteristiche diverse.

RIENTRO POSSIBILE – Vecino è un altro lungodegente della rosa nerazzurra. L’uruguaiano è uscito dai radar ormai tanto tempo fa. Ma prima che iniziasse il suo calvario fisico era una risorsa per Conte. In un certo senso era stato lui a sostituire Sensi ai tempi del primo infortunio che ha scatenato il domino. Presenze da titolare, minuti e pure gol. Per caratteristiche è un giocatore che Conte apprezza. E che ora è tornato ad allenarsi con continuità. Il recupero del numero 8, anche solo nelle rotazioni, potrebbe aiutare il tecnico ad assorbire la “scomparsa” de facto di Sensi. Vecino riuscirà a sfruttare l’occasione?