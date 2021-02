Pioli valuterÃ  la condizione di Bennacer: Tonali titolare in Milan-Inter?

Pioli valuterà la condizione di Bennacer: Tonali titolare in Milan-Inter?

Condividi questo articolo

Sandro Tonali e Stefano Pioli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Pioli senza Ismael Bennacer (valuterà il suo infortunio in questi giorni) pensa già alla formazione in Milan-Inter. Sandro Tonali verso una maglia da titolare a centrocampo.

SENZA BENNACER – Pioli valuterà le condizioni di Ismael Bennacer nei prossimi giorni. Il centrocampista algerino, uscito anzitempo in Stella Rossa-Milan per un problema fisico, oggi svolgerà gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Il tecnico rossonero probabilmente si giocherà la carta Sandro Tonali a centrocampo davanti la difesa e in coppia con Franck Kessié. L’italiano in passato è stato molto vicino all’Inter, pupillo seguito da Beppe Marotta ma le richieste elevate del Brescia e l’occasione Christian Eriksen hanno poi cambiato gli obiettivi nerazzurri. Proprio Christian Eriksen potrebbe essere la sorpresa, da titolare, nella parte opposta del campo. Domenica ci si aspetta una grande partita scudetto, con delle sorprese quasi-annunciate in campo da una parte e dall’altra.