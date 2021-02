Hernandez: Â«Milan-Inter, niente paura. Faremo bene! Hakimi un amicoÂ»

Hernandez: «Milan-Inter, niente paura. Faremo bene! Hakimi un amico»

MILAN, ITALY – JANUARY 23: Theo Hernandez of AC Milan in action during the Serie A match between AC Milan and Atalanta BC at Stadio Giuseppe Meazza on January 24, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Theo Hernandez, terzino rossonero, domenica giocherà ancora una volta Milan-Inter. Ai microfoni di “DAZN” ha parlato del derby, di Zlatan Ibrahimovic e dell’amico Achraf Hakimi, oggi terzino destro nerazzurro.

VERSO IL DERBY – Hernandez parla di Milan-Inter in programma domenica alle 15, derby importante soprattutto in ottica scudetto: «Primo derby importante per me? Sì, ma tutti i derby qui a Milano sono importanti e questo lo sarà di più. Ci sono pochi punti di distacco e sarà una gran partita. Sarà una sfida difficile ma noi faremo una bella partita! Io e i miei compagni non temiamo nessun avversario».

CONTRO HAKIMI – Hernandez parla del suo ex compagno, oggi avversario all’Inter, Achraf Hakimi: «Io e Hakimi insieme al Real Madrid ceduti così facialmente? Non lo avrei mai detto, giocavamo poco e la cosa migliore che potessimo fare era quella di andarcene perché se non giochi, non sei felice. Sia io che Hakimi abbiamo fatto del nostro meglio per essere qui a Milano, lui è un giocatore incredibile, ha talento, velocità e qualità. Lo conosco personalmente, abbiamo passato molto tempo insieme è un bravo ragazzo e un grande amico! Al derby non gli dirò nulla, siamo tutti nemici».

SU IBRAHIMOVIC – Hernandez parla di Zlatan Ibrahimovic e della corsa scudetto: «Con lui sarà scudetto? Lavoriamo tutti i giorni e vediamo come andrà a finire (ride, ndr). Avere Ibrahimovic in squadra è un plus, quello che impressione è il suo fisico che tiene a trentanove anni».

I TERZINI – Theo Hernandez dice la sua riguardo il suo ruolo: «Maldini ha detto che diventerà uno dei tre terzini più forti al mondo? Sì, lo penso anche io. Con il lavoro che sto facendo me lo sto meritando, devo faticare giorno dopo giorno e spero che un giorno arriverà questo momento. I terzini più forti di me al momento? Io mi concentro su me stesso e poi la gente valuterà».