Sensi, ormai chiaro il suo status nella seconda parte di stagione all’Inter

TURIN, ITALY – FEBRUARY 09: Stefano Sensi of FC Internazionale during the Coppa Italia semi-final match between Juventus and FC Internazionale at Allianz Stadium on February 9, 2021 in Turin, Italy. Sporting stadiums around Italy remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Chris Ricco/Getty Images)

Il calvario di Stefano Sensi non accenna a interrompersi. Il numero 12 dell’Inter avverte un affaticamento, e nel derby potrebbe non esserci. Ennesimo infortunio che cambia definitivamente il suo ruolo nella rosa.

CALVARIO – Ad oggi, l’esperienza di Stefano Sensi all’Inter somiglia sinistramente a una via crucis. È notizia di oggi che il centrocampista abbia avvertito un altro – l’ennesimo – affaticamento muscolare, che probabilmente lo renderà indisponibile per il derby di domenica (ore 15.00). Il fisico continua a tradire il regista ex Sassuolo, che in questa seconda stagione in nerazzurro rimane fermo a 13 presenze, con appena 329 minuti in campo.

STATUS – La considerazione di Sensi nella rosa dell’Inter è in continuo mutamento. Il problema è che, alla luce dell’ennesimo infortunio, il cambiamento sembra irrimediabilmente avviato verso il basso. Inizialmente il numero 12 era un oggetto misterioso, un giovane regista di provincia alle prese con il grande salto di carriera. Poi, per oltre un mese, sembrava un regista di finissimo livello, con grandi complimenti alla dirigenza nerazzurra per averlo acquisto. Poi, dal 6 ottobre 2019, l’inizio del calvario. I nerazzurri lo riscattano ugualmente dal Sassuolo in estate (per 20 milioni), convinti di poterlo recuperare.

RICADUTA – Lo scorso dicembre sembrava che Sensi stesse finalmente tornando ai vecchi fasti. Tanto che il suo ingresso in campo all’intervallo era una mossa ormai collaudata per dare verticalità e chiudere la gara nel secondo tempo. Ma questo ennesimo stop rischia di renderlo definitivamente un’alternativa di cristallo: lussuosa, ma al tempo stesso fragile. E Antonio Conte non può permettersi di fare affidamento su un giocatore così vulnerabile, ora che serve la massima solidità (fisica e non solo) per tentare l’assalto allo scudetto.