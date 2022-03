In Torino-Inter dov’era il centrocampo? Inzaghi perde il reparto e il gioco

Torino-Inter ha visto praticamente scomparire il centrocampo nerazzurro. Senza Brozovic non ci sono state risposte al pressing avversario.

GIOCO RUMINATO – L’Inter col Torino ha faticato a fare gioco. Un problema atteso vista la fisicità e il pressing dei granata. Lo stesso, i nerazzurri non sono riusciti di fatto ad uscire dalla trappola avversaria. Col risultato che il centrocampo in particolare è praticamente sparito dal gioco. E i numeri lo confermano.

PROBLEMA A CENTROCAMPO – L’Inter ha tenuto il 56% del possesso. Eppure tra i primi 5 giocatori per palloni toccati della gara dei centrocampisti nerazzurri figura solo Barella. E nella top 10 si aggiunge solo Calhanoglu. Un fatto inconsueto per una squadra abituata a macinare il possesso proprio grazie alla presenza dei suoi mediani nella manovra. Dalla difesa all’attacco. Ma i centrocampisti sono mancati anche in zona offensiva. Infatti per i passaggi riusciti sulla trequarti tra i top dei nerazzurri compare solo Barella. Spicca in negativo la prova di Vecino, ma il reparto in generale si è perso nelle spire del pressing del Torino. E nessuno è riuscito ad emergerne.

CENTROCAMPO SALTATO – Nel provare a fare gioco l’Inter è come se si fosse trovata davanti a un muro. Col centrocampo così schermato mancavano gli sbocchi, come si può intuire dai dati sui passaggi in avanti (li trovate QUI a pagina 5). E questo ha costretto spesso al lancio lungo a cercare direttamente le punte. Scavalcando proprio la mediana. Perdendo idee e riferimenti.