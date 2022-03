Buongiorno: «Una beffa il gol a fine partita, volevamo vincere!»

Alessandro Buongiorno parla di Torino-Inter e del gol subito praticamente allo scadere da Alexis Sanchez. Di seguito le sue parole su Torino Channel.

GOL ALLA FINE – Alessandro Buongiorno su Torino Channel analizza così la partita pareggiata contro l’Inter: «È stata una partita molto dura a centrocampo e in ogni zona, abbiamo giocato bene e purtroppo è arrivato questo gol all’ultimo che non ci ha permesso di gustarci fino alla fine la partita. La loro grande pressione e questo grande ritmo in ogni zona del campo, siamo riusciti a sopperire. Contro queste squadre spesso siamo stati puniti concedendo qualche piccolo errore. Con il mister lavoreremo per migliorare sotto questo punto di vista. Stadio pieno? Fa sicuramente piacere vedere i tifosi che ci sostengono, ci dispiace doppiamente non aver portato a casa la vittoria».