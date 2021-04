In Inter-Cagliari Conte ha fatto una scelta filosofica sul centrocampo

Conte in Inter-Cagliari ha varato un centrocampo inedito. Una mossa che sottende una scelta filosofica ben precisa.

TRIO INEDITO – Inter-Cagliari si è aperta con una novità assoluta. Sensi, Brozovic, Eriksen. Questo è stato il trio di centrocampo scelto da Conte. Una soluzione che ha sorpreso molti, per non dire tutti. Il tecnico infatti in assenza di Barella ha cambiato la sua abituale impostazione tattica, provando qualcosa di nuovo.

SCELTA DI STILE – Conte ha fatto una scelta filosofica. Aspettandosi un Cagliari in impostazione difensiva invece di riproporre la solita idea ha deciso di puntare sulla qualità. Per sostituire Barella non ha puntato sulle scelte più scontate e “simili”. Ma ha optato per un cambiamento. Meno incursioni fisiche, meno corsa verticale, più palleggio, movimenti corti e continui, fantasia e anche tiro da fuori. Il tecnico ha scelto di cercare di scardinare il prevedibile blocco basso di Semplici attraverso una via nuova e diversa (di cui abbiamo parlato anche nel podcast pre partita che potete recuperare QUI). Un’idea di calcio che potrà tornare utile anche in altre occasioni.