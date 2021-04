Nota tattica di Inter-Cagliari: il ritorno di Sensi, insieme ad Eriksen

“Nota tattica”, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Cagliari parliamo di Sensi ed Eriksen.

NUOVO TRIO – Conte ha stupito tutti con le sue scelte per Inter-Cagliari. Dopo tante elucubrazioni, tanta attesa, tanti se e ma, ha rilanciato titolare Sensi. Schierandolo al posto dello squalificato Barella. Insieme a Brozovic ed Eriksen. Un trio tutta qualità e idee. Una novità assoluta. Il 12 e il 24 hanno agito ai lati del croato, da interni. Alternandosi nell’abbassarsi in regia, sempre pronti ad alzarsi per dare supporto alla manovra offensiva.

MOVIMENTI COLLETTIVI – Eriksen e Sensi non sono rimasti statici nelle loro posizioni. Come se avessero i binari. Ma si sono mossi, tanto, svariando su tutta la trequarti e abbassandosi per favorire lo scorrere della manovra. Questa è l’heatmap cumulata dei loro movimenti, presa da Whoscored:

Il loro posizionamento è molto chiaro, soprattutto se considerate che l’Inter ha tenuto il baricentro di media sui 55m. Interni di centrocampo, liberi di muoversi. Un po’ mediani un po’ trequartisti.

I TOCCHI – Come numero di tocchi Eriksen è stato il quinto della squadra, con Sensi sesto. Davanti a loro i tre difensori e Brozovic. Questa presa da Whoscored è la mappa del danese, che ne assomma 88:

Oltre ai 75 passaggi, realizzati col 96%, di cui 50 in avanti (secondo di tutta l’Inter) e 27 sulla trequarti (anche qui secondo), spiccano i 4 tiri, primo della squadra. Questa invece è la grafica relativa all’italiano:

Sensi ha 66 tocchi, con 58 passaggi, di cui 19 sulla trequarti (terzo dopo Eriksen). Ma a parte la fase di posseso i due sono stati particolarmente efficaci nella copertura degli spazi. Ottime le coperture preventive con relative letture tattiche. Questo lavoro si riflette nei km percorsi. Magari non sembra perché nessuno dei due è specialista in recuperi prodigiosi e corse impetuose, ma si muovono molto: Eriksen è quarto tra i nerazzurri con Sensi quinto.