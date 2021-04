Vieri: «Inter, dominio contro il Cagliari! Merito di Conte e di una scelta»

Vieri attraverso la sua trasmissione “BoboTV” su “Twitch”, ha parlato della partita dell’Inter giocata contro il Cagliari e dei meriti di Antonio Conte.

CONTRO IL CAGLIARI – Bobo Vieri nel corso della diretta su Twitch attraverso il suo canale ufficiale, insieme a Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, ha parlato dei nerazzurri e dei meriti di Antonio Conte: «L’Inter ha dominato contro il Cagliari che non è mai uscito dall’area! L’Inter ha giocato bene, per me quest’anno ha giocato più partite belle che brutte. Da quando è rientrato Christian Eriksen ha giocato delle grandissime partite, e stanno migliorando. Questo è tutto merito di Antonio Conte e i giocatori di qualità».