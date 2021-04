Ventola: «L’Inter cresce con Conte! Bel clima tra chi gioca e chi non goca»

Ventola, ex giocatore dell’Inter, intervenuto nel corso della diretta su Twitch, sul canale di Bobo Vieri, ha parlato della vittoria dei nerazzurri contro il Cagliari e del lavoro di Antonio Conte.

LAVORO CONTE – Ventola parla così di Antonio Conte e del suo lavoro all’Inter: «Io sono un grande estimatore di Antonio Conte per il percorso che sta facendo all’Inter. Con il Cagliari ho adorato che ha messo un centrocampo tutto tecnico, ha palleggiato, ha aspettato, ha fatto un gol bellissimo perché si vede che è tutto provato in allenamento quando hai le difese chiuse. Vedo alla sua maniera un’Inter che cresce sempre di più, lui sa chi affronta e come affrontarlo. Contro il Cagliari non è stata una partita bellissima ma l’ha preparata proprio così, io stravedo per Conte. Spero che faccia bene anche in UEFA Champions League. Mi piace inoltre il clima che ha creato all’interno del gruppo, sia tra chi gioca e chi non gioca. Sta ottenendo in due anni lo scudetto dopo il dominio Juventus in nove anni».