Il Napoli con Calzona cerca di salvare la sua stagione

Calzona è il terzo allenatore stagionale del Napoli, e ha il compito specifico di risollevare la stagione nel finale. Il modulo di riferimento è sempre il 4-3-3, con attenzione al gioco e al possesso palla.

TATTICA – Il modulo di riferimento del Napoli è il 4-3-3. L’idea generale è quella di puntare sul gioco, come nella trionfale cavalcata della scorsa stagione, cercando possesso palla, impostazione bassa e scambi corti. Calzona è il terzo tecnico che si alterna sulla panchina degli azzurri, e sembra aver ridato alla squadra qualcosa in termini di convinzione e solidità mentale. Nel periodo di Mazzarri a livello di modulo si era vista anche la difesa a tre, specialmente nei big match. L’impostazione generale era difensiva, con coperture uomo su uomo.

STATISTICHE – Il Napoli è primo per possesso palla in Serie A. Un approccio al gioco ben chiaro, che non cambia né in casa né in trasferta. La fase offensiva è produttiva: gli azzurri sono primi in A per tiri prodotti e per tiri in porta. I gol segnati però sono 43, settimo attacco del campionato. Occhio però al rendimento in trasferta: 23 reti sono arrivate lontano dal Maradona, terzo miglior bottino assoluto. I 32 gol subiti valgono la sesta miglior difesa del campionato, anche se con 10,1 tiri subiti a gara il reparto è il migliore in A.

DETTAGLI – Traoré è il nuovo innesto del mercato di gennaio. A centrocampo partendo da interno porta qualità e inserimenti, tagliando verso il centro per riempire l’area. Nelle sue 3 presenze si è distinto per passaggi chiave. Politano è da sempre il meno considerato del tridente offensivo, ma il suo rendimento non manca: terzo per tiri a partita, primo per passaggi chiave, secondo per dribbling, terzo marcatore con 6 gol, primo negli assist con 5, secondo per rendimento assoluto per Whoscored. L’uomo di riferimento della squadra resta Kvaratskhelia: primo per rendimento per Whoscored (secondo in tutta la Serie A), secondo marcatore con 10 gol, attaccante con più passaggi medi, primo per tiri a partita in tutta la Serie A, primo per dribbling (secondo in A), primo alla pari di Politano per passaggi chiave e autore di 4 assist.