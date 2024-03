L’Inter cambia strategia di mercato e rosa: novità grossa in attacco – TS

L’Inter può già cominciare a pensare in maniera concreta alla costruzione della rosa per la prossima stagione, cosa peraltro avviata da tempo con Taremi e Zielinski. Per Tuttosport la società ha preso una decisione per l’attacco.

DAVANTI SI CAMBIA – L’Inter ha capito una necessità non più trascurabile per il prossimo mercato: aggiungere un attaccante in rosa. Ossia passare da quattro a cinque giocatori. Aver avuto un reparto così ridotto, in questa stagione, ha creato molteplici problemi visti anche mercoledì a Madrid: all’Inter è bastata un’assenza, quattro giorni fa quella di Marko Arnautovic, per non avere alternative concrete a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Alexis Sanchez ha fatto solo tre gol (uno in Serie A) e più che un leone in gabbia sembra un giocatore all’ultima corsa. Tuttosport dà i due titolari confermatissimi – a meno di improbabili offerte folli – più Mehdi Taremi già preso a parametro zero. Questi sono i punti fermi da ripartire, poi bisognerà aggiungerne altri due. Che, nel caso in cui non dovessero essere Arnautovic e Sanchez, vedono come attuali nomi per l’Inter Ciro Immobile, in uscita dalla Lazio, Albert Gudmundsson gioiello del Genoa e la soluzione in casa Valentin Carboni, in prestito al Monza.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini