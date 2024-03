Immobile può andare all’Inter: contatto con l’agente! Un esempio – TS

Sorpresa Immobile: a fine stagione può lasciare la Lazio per l’Inter. A lanciare questa clamorosa indiscrezione di mercato è Tuttosport, spiegando perché si può fare.

IL RITROVO – Ciro Immobile può tornare a lavorare con Simone Inzaghi, all’Inter. Lo scrive Tuttosport, dando per conclusa l’esperienza biancoceleste del centravanti di Torre Annunziata. Alla Lazio dal 2016 e fino al 2022 allenato dal tecnico ora all’Inter, Immobile è nella peggior stagione da quando è in Italia: sei gol in ventiquattro presenze in Serie A, ai quali vanno aggiunti quattro in Champions League. Un rendimento in evidente calo, con tante voci e il deprecabile episodio di venerdì degli insulti ricevuti. Inzaghi già un anno fa voleva Immobile, quando era arrivata un’offerta dall’Arabia Saudita poi declinata. Ora, pur avendo un contratto con la Lazio fino al 30 giugno 2026 da quattro milioni netti a stagione, la situazione può cambiare. Oltre all’agente di Lautaro Martinez, mercoledì a Madrid nell’albergo dell’Inter è passato anche Marco Sommella, che cura gli interessi di Immobile. Per Inzaghi può essere la prima alternativa al Toro e a Marcus Thuram, non c’è ancora un’alternativa ma il ricordo dell’esempio di Francesco Acerbi, dato per finito alla Lazio e rilanciato all’Inter.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini