Inter-Napoli, sfida tra titani ed ex. Passaggio di consegne – CdS

Questa sera alle ore 20.45 si gioca Inter-Napoli allo Stadio San Siro. L’attuale campione d’Italia contro la futura, ossia la squadra di Simone Inzaghi. Probabile passaggio di consegne in vista.

TRA PASSATO E FUTURO – Il 2024 dell’Inter, in campionato, è stato perfetto. Dieci vittorie in dieci partite, questa sera ci sarà l’undicesima gara contro il Napoli. A San Siro la squadra di Simone Inzaghi inizia un nuovo percorso con l’obiettivo di raggiungere quota 100 punti. Il record di Antonio Conte alla Juventus può essere superato, ma dovrebbe andare tutto alla perfezione da oggi fino alla fine della stagione. Difficile, ma non impossibile. I partenopei invece cercano il successo per riavvicinare i primi quattro posti, con un occhio anche al quinto. Negli undici precedenti a questo l’Inter ha vinto sette volte e perso solamente per due. Nell’anno corrente sono arrivati un netto 3-0 al Maradona e l’1-0 in Arabia Saudita. I favori del pronostico sono dalla parte dell’Inter.

fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano