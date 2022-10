Handanovic è davvero un problema per l’Inter? I gol subiti parlano chiaro

Samir Handanovic è già a quota 13 reti subite in questa stagione di Serie A. Un dato estremamente preoccupante, considerando la media delle ultime stagioni.

PERFORATO – Da un punto di vista meramente numerico, Samir Handanovic sta vivendo la sua peggior stagione da quando è all’Inter. Da dieci stagioni, per amor di cronaca. Dopo otto gare di Serie A, il capitano nerazzurro ha già subito 13 reti. Un dato estremamente preoccupante, se guardiamo alle ultime tre stagioni. Sotto la guida di Antonio Conte, lo sloveno ha chiuso il campionato con 36 gol prima e 35 poi. Mentre aveva fatto addirittura meglio lo scorso anno, sotto la guida di Simone Inzaghi, chiuso con 32 reti al passivo. Cosa sta succedendo adesso? Colpa solo di un reparto difensivo troppo distratto, o anche il portiere è tutto tranne che irreprensibile?

CRITICHE IMPROVVISE – Una certa quota di tifosi dell’Inter ha sempre espresso malumore per le prestazioni di Handanovic nelle ultime stagioni. Non tanto nei numeri, quanto nell’approccio. Spesso e volentieri, infatti, lo sloveno viene accusato di non tentare nemmeno la parata. Ed è una situazione che anche in questa stagione si è vista spesso. Unita, altrettanto spesso, a interventi non ritenuti all’altezza. Come quello in occasione del gol di Paulo Dybala sabato scorso, nella sconfitta contro la Roma (vedi video). Su un tiro centrale e non piazzato, Handanovic sbaglia completamente la scelta, piegandosi sulle gambe e perdendo la spinta necessaria per reagire. E non è certo l’unica occasione.

Handanovic, un’analisi dei gol subiti in stagione

SFORZO INSUFFICIENTE – I 13 gol subiti da Handanovic pongono l’Inter al quinto posto come peggior difesa di questa Serie A. Peggio hanno solo Monza, Spezia, Cremonese e Sampdoria. Ma andiamo oltre i numeri. Quanti di questi gol si sarebbero potuti evitare, con altre scelte di intervento? Di sicuro, il gol di Felipe Anderson contro la Lazio, dove lo sloveno poteva uscire e spazzare comodamente il pallone, prima dell’incornata del brasiliano. Ed anche su quello di Pedro, che chiude il 3-1 biancoceleste, il capitano nerazzurro poteva protendersi meglio verso l’angolo scelto dall’ex Barcellona. Stessa cosa può dirsi per il secondo gol subito nel derby col Milan, che porta la firma di Olivier Giroud. Ma non finisce qui.

TUTTI IMPARABILI? – Lo stesso vale anche per il gol subito da David Okereke nel 3-1 alla Cremonese. Il nigeriano trova un bel tiro a giro dai venti metri. Ma la palla non si insacca all’incrocio, bensì scende anche lentamente. Senza che Handanovic tenti nemmeno un passo verso di essa. Erano poi evitabili tutti i gol subiti a Udine. Nel primo, lascia sfilare lentamente il pallone in porta sulla deviazione di Milan Skriniar. Nel secondo, lascia scorrere il colpo di testa di Jaka Bijol rinunciando al tentativo di parata. Nel terzo, si fa bucare centralmente dal colpo di testa di Tolgay Arslan. In un gol meriti e colpe vanno suddivise tra diversi attori, attaccante e portiere in primis. Ma la sensazione è che troppo spesso l’Inter subisca reti fin troppo evitabili.

DATI ESPLICITI – Quali dati confermano questo assunto? Partiamo dalla certezza: il tasso di reti subite a fronte dei tiri verso la porta. Handanovic ha una media di 0,13 (fonte: FBref.com). La stessa del Monza, e solo di un centesimo inferiore a quella della Sampdoria, che ha il valore peggiore di questa Serie A. In pratica, lo sloveno è tra i peggiori in Serie A per gol concessi rispetto ai tiri. Sembra quindi esserci un problema portiere all’Inter, ventilato nelle scorse stagioni e certificato dai dati ora. Problema che lo stesso Handanovic rifiuta di vedere (vedi le sue parole dopo Udinese-Inter), e che Inzaghi continua a nascondere. Stasera col Barcellona (ore 21.00) tra i pali dei nerazzurri tornerà Andre Onana, come confermato dallo stesso allenatore. Ma quando vedremo il camerunense anche in Serie A, si chiedono i tifosi?