Barzagli: «Portiere Inter? Confusione! Tema che non può permettersi»

Stasera Onana giocherà titolare in Inter-Barcellona, poi non è ancora sicuro che diventi il titolare fisso al posto di Handanovic. Barzagli contesta l’alternanza fra i pali di Inzaghi, oltre ad altre situazioni.

LE MODIFICHE – Andrea Barzagli prova a spiegare per DAZN la crisi dell’Inter: «È una squadra che è cambiata, rispetto a due anni fa quando ha vinto il campionato con Antonio Conte. L’anno scorso a un certo momento sembrava una macchina perfetta, perché ha passato un periodo dove giocava un calcio fantastico. Giocavano tutti alla grande, anche meglio rispetto a quando hanno vinto lo scudetto, ma l’anno scorso hanno perso punti per qualche mancanza. Quest’anno sembravano tutti motivati, ma quando prendi così tanti gol è normale che perdi: manca qualcosa. In questo momento secondo me ci dev’essere più attenzione e più coesione, perché la qualità questa squadra ce l’ha. È anche vero che il tema portiere non se lo può permettere una squadra come l’Inter: parti e devi avere un numero 1. Il portiere è un ruolo troppo complicato, c’è confusione».