Skriniar: «Champions League con l’Inter, due i momenti che ricordo con emozione»

Skriniar stasera sarà titolare in Inter-Barcellona, salvo sorprese. Il difensore slovacco è il protagonista del Matchday Programme della sfida di Champions League e ha parlato delle sue esperienze in Europa. Qui il programma completo.

DI COPPA – Milan Skriniar ha due momenti europei: «Se chiudo gli occhi la partita che ricordo con più emozione è l’esordio in Champions League a San Siro contro il Tottenham, quando siamo entrati in campo ho provato una sensazione bellissima. Poi c’è la prima marcatura nella competizione, la rete contro lo Sheriff nel match del 3 novembre 2021 chiuso 1-3. Il gol nasce su sviluppo di un corner, c’è la pennellata di Marcelo Brozovic, il colpo di testa di Stefan de Vrij, la respinta del portiere Georgios Athanasiadis e tanta determinazione nel ribattere per ben due volte in rete il gol del momentaneo 0-2. Tra i salvataggi in Champions League tra i più importanti rimane quello contro lo Shakhtar Donetsk a Kiev».

Fonte: Matchday Programme Inter-Barcellona