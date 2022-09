Handanovic: «Udinese ha meritato. Non sono un problema dell’Inter»

Samir Handanovic ha parlato al termine di Udinese-Inter. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

COMPLIMENTI – Queste le parole di Handanovic: «La partita prima di tutto bisogna fare i complimenti all’Udinese che ha meritato. Hanno vinto in tutto quello che c’è da vincere in un match: nei duelli sono stati più intensi di noi. Noi abbiamo gestito male certe sitazione. Sull’1-1 equilibrio ma loro hanno fatto di più di noi ed hanno meritato di vincere. No sono state partite diverse, ma il risultato è stato lo stesso. Quando succedono queste cose non è mai casuale, bisogna analizzare bene perché succede. Poche chiacchiere e lavorare in campo».

DIFFICOLTA’ – Handanovic analizza le difficoltà dell’Inter: «Fragilità difensiva? La squadra quando difende lo fa in 10 + il portiere. Noi abbiamo perso la compattezza che avevamo prima. Poi se sbagli la palla rischi qualcosa, sei aperto e loro ripartono. Oggi abbiamo pagato su due calci piazzati, vuol dire che c’è poca attenzione. È facile analizzare quando una cosa succede, è tutto chiaro. Alternanza con Onana, io in discussione? No io sono un professionista serio. So qual è il mio lavoro, noi giocatori dobbiamo allenarci e giocare bene. Poi l’allenatore fa le scelte. Io non sono un problema dell’Inter, ma una soluzione. Io cerco di dare il massimo non gufo il compagno»