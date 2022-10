Ceferin: «Superlega? Problema che non esiste più! Calcio europeo unito»

Aleksander Ceferin, nel corso di un evento svoltosi a Roma, ha parlato di vari temi legati al futuro del calcio europeo, fra cui la Superlega

PROBLEMA – Queste le parole di Ceferin: «Super Lega? Per me è un problema che non esiste più. L’idea di chi la vuole istituire è di chiudere tutto, che non si giochi con club minori e che tutto il modello europeo dovrà cambiare. Sarebbe un errore enorme e non voglio più parlarne. In questo modo ci sarebbe una differenza enorme tra club poveri e ricchi, non ci sarebbe equilibrio. Nonostante Super Lega e Covid il calcio europeo è comunque rimasto unito».

Fonte: Tuttosport – Antonio Moschella