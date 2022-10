Trevisani: «In 14 mesi di Inzaghi Inter più scarsa! Handanovic ogni tiro dentro»

Trevisani condanna l’esperienza di Inzaghi sulla panchina dell’Inter senza appello. Da Pressing Serie A su Italia 1 il giornalista mette anche Handanovic sul banco dei pesanti imputati, visto che praticamente ogni tiro in porta subito è gol.

A PICCO – Riccardo Trevisani non usa giri di parole: «A me sembra che si sia rotto qualcosa e l’anno scorso, non quest’anno. C’è stata la comunicazione sbagliata l’anno scorso: non l’Inter che ha vinto due trofei, ma che ha buttato nel secchio lo scudetto che non poteva perdere. Poi ha vinto due trofei, ma ai supplementari contro la peggior Juventus degli ultimi dieci anni. L’Inter ha salvato con due trofei uno scempio sportivo, in un campionato che poteva vincere a febbraio con dieci punti di vantaggio. Ha preso gol contro chiunque tutte le partite da tre mesi, anche le amichevoli. L’autodefinizione assolutoria di Simone Inzaghi è i due trofei: secondo me non c’è tanto da assolvere ma da incolpare».

PEGGIORATI – Trevisani non vede l’Inter indebolita dal mercato: «Una distinzione va fatta. Noi guardiamo la squadra dell’Inter rispetto all’anno scorso: ha sostituito giocatori palesemente in là con gli anni, Alexis Sanchez e Arturo Vidal, con Romelu Lukaku e Henrikh Mkhitaryan. A parte la perdita di Ivan Perisic, gravissima, non mi sembra una squadra peggiore dell’anno scorso. L’Inter l’anno scorso c’è stata raccontata, dall’interno soprattutto, come la squadra che ha vinto due trofei. Ma ha più vinto due trofei o ha perso lo scudetto per il quale era largamente favorita? L’anno scorso Vidal entrava e passeggiava per mezz’ora, la stessa mezz’ora che Kristjan Asllani aveva fatto prima di sabato. C’è una distinzione fra giovani e vecchi che io incolpo all’allenatore».

UN FALLIMENTO – Trevisani torna indietro a febbraio: «L’Inter, dopo il derby col Milan l’anno scorso, già per sette-otto partite non era più squadra. Ha ricominciato dal precampionato prendendo gol contro tutti: ha perso tutte le partite! Ogni volta che c’è una squadra decente contro ha perso, ma stiamo scherzando? Col Torino ha vinto perché era in quella giornata all’anno in cui Samir Handanovic para. Ma si sceglierà una volta il portiere, anziché fare pari o dispari. Qui c’è il portiere che non para che dice che è la soluzione, però ogni tiro va dentro. Si è rotta l’anno scorso l’Inter, non quest’anno. Dopo quattordici mesi di lavoro di Inzaghi l’Inter è più scarsa di un anno fa: lo dice il campo».