VIDEO – Inter-Roma 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Roma, anticipo dell’ottava giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



ANCORA UN CROLLO – Inter-Roma 1-2 nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Cinque sconfitte in dieci partite ufficiali: questo l’imbarazzante e indecente ruolino di marcia dell’Inter di Simone Inzaghi. L’illusione dopo dieci minuti, quando Edin Dzeko si gira bene e sembra aver segnato il suo gol numero cento in Serie A. C’è però un fuorigioco del bosniaco su assist di Lautaro Martinez, il VAR annulla. Alla mezz’ora tutto buono sull’assist di Nicolò Barella per Federico Dimarco, che con il destro frega Rui Patricio. A rovinare un buon primo tempo è proprio Barella: perde palla su punizione a favore, Leonardo Spinazzola avanza e crossa per il solissimo Paulo Dybala, in gol di sinistro. Segna proprio il giocatore che sarebbe potuto andare all’Inter (che ha preferito tenere Joaquin Correa…), in dubbio tutta la settimana. I nerazzurri iniziano meglio la ripresa, con una traversa su punizione di Hakan Calhanoglu e un tiro di un soffio a lato di Kristjan Asllani. La difesa è però un dramma, al 75′ Lorenzo Pellegrini batte da centrocampo una punizione, Milan Skriniar si perde Chris Smalling e l’inglese segna di testa. Roma ancora in gol su una delle sue classiche giocate, con Samir Handanovic fermo a guardare (e già sull’1-1 si era tuffato all’indietro…). Prima vittoria da ex per José Mourinho, squalificato e nemmeno in tribuna.

Video con gli highlights di Inter-Roma dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.