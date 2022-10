VIDEO – Napoli-Torino 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Torino, anticipo dell’ottava giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



UN TEMPO DI GLORIA – Napoli-Torino 3-1 nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. In attesa dell’Atalanta per una notte in testa alla classifica da solo ci va il Napoli. È il super pomeriggio di André Frank Zambo Anguissa, che apre le marcature al 6′ di testa su cross da sinistra di Mario Rui, con la palla che sbatte sul palo ed entra. Sei minuti dopo lo lancia Matteo Politano, lui si fa tutta la fascia destra palla al piede da solo e raddoppia. Il Torino in difesa è in giornata no, al 37′ altro buco e Khvicha Kvaratskhelia da sinistra calcia con palo e tris. Solo un sussulto da parte dei granata al 44′, quando al termine di una mischia Antonio Sanabria conclude e trova il 3-1. È solo un’illusione, perché nella ripresa gli ospiti non riescono ad accorciare ulteriormente. Anzi, perdono pure l’allenatore Ivan Juric espulso per proteste dopo un contrasto fra Wilfried Singo e Mario Rui sulla fascia destra.

Video con gli highlights di Napoli-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.