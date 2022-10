Prima Pagina IN Edicola: Mourinho affonda l’Inter, Inzaghi nei guai

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola

CORRIERE DELLO SPORT

Mourinho affonda l’Inter. Dybala e Smalling paralizzano San Siro, Marotta fa scudo su Inzaghi (1-2).

TUTTOSPORT

La Joya di Mourinho manda a picco l’Inter. Dybala con Smalling ribalta Inzaghi che non lo ha voluto: il tecnico dei nerazzurri (4° KO) sempre più nei guai. Lo Special, squalificato, a San Siro festeggia sul bus.