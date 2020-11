Hakimi ritrova il Real Madrid, al marocchino Ã¨ richiesto riscatto immediato

Hakimi ritrova il Real Madrid, al marocchino è richiesto riscatto immediato

Hakimi Sensi Benevento-Inter

Gli occhi dei tifosi dell’Inter stasera saranno posati su Hakimi. Il marocchino contro il Real Madrid deve riscattarsi dopo la prestazione dell’andata.

RISCATTO CERCASI – Hakimi e il Real Madrid, parte seconda. Il primo incrocio tra il marocchino e il suo fresco passato, la squadra che lo ha cresciuto, non è andato bene. Per usare un eufemismo. Una prestazione tanto negativa da richiedere uno sforzo extra per cancellarla.

SERATA DI GALA – Il numero 2 nelle ultime prestazioni ha suscitato le prime lamentele dei tifosi dell’Inter. E nemmeno dopo la sosta, contro il Torino, è sembrato ancora il giocatore elettrico delle partite iniziali. La sfida col Real Madrid è un’occasione significativa. Sia per gli incroci personali, sia appunto per il fresco precedente. Il classe 1998 ha già dimostrato di sapersi esaltare nelle serate di Champions League, quando servono la classe e la personalità. Hakimi stasera deve ritrovare la verve dall’infinito bacino del suo talento. Dominare la fascia destra sarebbe un buon primo passo per indirizzare la partita.