Zidane torna a San Siro: un dolce ricordo. A Conte gli onori di casa

Zidane Real Madrid

Zidane questa sera tornerà a San Siro per giocare contro l’Inter di Antonio Conte, gara valida per la quarta giornata dei gironi di UEFA Champions League. Per il tecnico francese solo dolci ricordi. Il tecnico nerazzurro è chiamato a fare gli onori di casa.

DOLCI RICORDI – Zidane questa sera affronterà l’Inter in Champions League, consapevole che non sarà una partita semplice – per entrambe le squadre -. Il tecnico torna a San Siro con il suo Real Madrid che nel 2016 conquistò l’undicesima UEFA Champions League contro gli storici rivali dell’Atletico Madrid, ma con un Cristiano Ronaldo in meno (autore dell’ultimo rigore decisivo). Quella volta si giocò la sessantunesima edizione della massima competizione europea, questa volta invece si giocherà la quarta giornata dei gironi, ma comunque importante per il percorso europeo di entrambe le squadre. Non ci sarà l’Atletico Madrid di Simeone bensì l’Inter di Antonio Conte, che farà gli onori di casa. Non solo l’undicesima Champions League, ma San Siro per Zidane significa anche il primo trofeo vinto nella sua carriera.