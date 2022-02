Gosens, la prima convocazione si avvicina. Come cambia l’Inter con lui?

L’Inter si è messa alle spalle la partita persa contro il Sassuolo. I nerazzurri devono tornare a macinare punti e proveranno a farlo dalla partita contro il Genoa di venerdì. Tra i convocati dovrebbe comparire per la prima volta Robin Gosens.

CAMBIAMENTO – L’Inter è pronta ad accogliere per la prima volta Robin Gosens tra i convocati. Il laterale tedesco, arrivato nel mercato invernale dall’Atalanta, sembra aver recuperato al 100% e Inzaghi sembra essere pronto a metterlo in squadra per la trasferta di Genoa (vedi articolo). Ovviamente ci serve cautela e calma, dal primo minuto partirà di nuovo Perisic. Probabile che il croato parta titolare anche contro il Milan in Coppa Italia con Gosens che potrebbe macinare qualche minuto a gara in corso. Come cambierebbe l’Inter con Gosens però? Le caratteristiche rispetto a Perisic sono simili, ma la differenza sta nel piede. Gosens è un mancino puro e predilige spingersi più sul fondo per crossare per il laterale opposto o chiedere l’uno due in velocità. Gosens però, rispetto a Perisic, ha più abilità di inserimento senza palla. Se infatti Perisic è letale nell’1vs1, Gosens ha un’abilità di riempire l’area di rigore da migliore al mondo. Tatticamente non cambierebbe niente, ma nelle caratteristiche di finalizzazione sì.