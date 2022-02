Mancini, cena con giocatori a Milano. Anche 3 ‘dell’Inter’ presenti – Sky

L’Inter lavora in vista del Genoa. Il match di Marassi sarà importante per ripartire nella corsa scudetto con i nerazzurri che devono dimenticare il periodo un po’ nero. Intanto però, tre giocatori dell’Inter, ieri sera sono andati a cena con il ct Mancini.

CENA – L’Inter prepara la trasferta di Genova contro il Genoa. Una sfida importante per la corsa scudetto. Intanto ieri sera, come riportato da Sky Sport, tre giocatori dell’Inter, sono stati convocati da Roberto Mancini, ct dell’Italia e Lele Oriali, in una cena. I calciatori coinvolti sono Bastoni, Barella e Sensi, ovviamente con quest’ultimo ancora di proprietà dell’Inter ma in forza alla Sampdoria adesso. Oltre a loro presenti anche 4 milanisti e 2 giocatori dell’Atalanta. Una cena iniziata alle 19:30 in centro a Milano e terminata verso le 22. Probabile che Mancini ripeta questa cena nelle varie zone d’Italia per parlare con i vari giocatori in vista del doppio impegno playoff.

Fonte: Sky Sport