Lautaro Martinez, l’Arsenal torna alla carica?

L’Inter è pronta ad affrontare il Genoa per dimenticare quanto prima la sconfitta di domenica contro il Sassuolo. I nerazzurri devono risolvere il problema del gol di Lautaro Martínez con l’argentino che intanto è tornato nel mirino dell’Arsenal.

MIRINO – L’Inter vola a Genova contro i rossoblu per ripartire in campionato. Nelle ultime tre partite è arrivato 1 solo punto e quindi c’è da ricominciare a correre per continuare a inseguire lo scudetto. Intanto però, lascia perplessi molti il digiuno di Lautaro Martínez. L’argentino, nel 2022, ha segnato 1 solo gol contro la Juventus nella supercoppa Italiana e poi nient’altro. Secondo quanto riportato da Ole, quotidiano spagnolo, l’Arsenal di Mikel Arteta punta a prenderlo in estate offrendogli un contratto da 17 milioni di euro a stagione rispetto ai 6 di quest’anno. La ricerca di un attaccante da parte dei Gunners è dovuta anche all’addio di Aubameyang, volato al Barcellona. L’interesse della squadra londinese c’è stato già nei mesi scorsi. Vedremo nelle prossime settimane se ci sarà qualche sviluppo.

Fonte: Olè