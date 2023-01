Gennaio sinonimo di Serie A: il conto alla rovescia ci regala l’Inter!

Il conto alla rovescia ci regala, oltre che un nuovo anno, anche il ritorno in campo dell’Inter. La tanto agognata Serie A torna a farci visita e, questa volta, non ci abbandonerà prima di giugno. Inter-Napoli del 4 gennaio la prima di tante avvincenti sfide di campionato.

RITORNO – Chissà, nella mezzanotte appena trascorsa, quanti appassionati di calcio hanno pensato, oltre che all’arrivo del nuovo anno, al ritorno del campionato italiano. Un conto alla rovescia che è valso per due, visto che gennaio è diventato sinonimo di Serie A. Solo l’idea di doversi allontanare dai nostri stadi, nel bel mezzo della competizione, per un periodo così lungo, faceva paura. Eppure, quella che sembrava una pausa interminabile, è giunta finalmente alla fine. Dopo circa due mesi l’Inter è pronta a tornare e a fare sul serio. Le partite del Mondiale, con alcuni nerazzurri arrivati fino alla fine, e quelle delle amichevoli, ci hanno aiutato a sopperire alla mancanza della Serie A. Ma, ora che la crisi d’astinenza da campionato si fa sempre più forte, tutto questo non basta più. Fortunatamente (o sfortunatamente, ndr) il 4 gennaio si ricomincia col botto. Considerando la posizione in classifica delle squadre, Inter-Napoli è una di quelle partite che ti permette di entrare subito nel vivo. Tra soli tre giorni saremo seduti sul divano (o sugli spalti) a guardare i nostri nerazzurri. E, senza neanche rendercene conto, ci ritroveremo stregati dalla “maratona” fino a giugno (vedi articolo). Con la speranza, ovviamente, che l’Inter sia in ballo sino alla fine e che il suo destino si riveli il più tardi possibile.