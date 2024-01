Frattesi, tifosi esauditi: in Fiorentina-Inter Barella gli lascia la titolarità!

La squalifica di un turno per Nicolò Barella è una maledizione per Simone Inzaghi, che dovrà farne a meno. Non per Davide Frattesi, candidato automaticamente alla maglia da titolare in Fiorentina-Inter. E i tifosi nerazzurri sorridono per un motivo.

MALEDIZIONE – La squadra di Simone Inzaghi arriva a Fiorentina-Inter, prossima sfida di campionato in programma, col petto gonfio d’orgoglio per la vittoria della Supercoppa Italiana. Ma, purtroppo, anche con qualche importante pezzo mancate del puzzle. Fra questi c’è anche Nicolò Barella, che dopo aver rimediato l’ammonizione nella finale di Riyad contro il Napoli, dovrà scontare un turno di squalifica proprio nella partita di domenica sera all’Artemio Franchi di Firenze. L’apporto del centrocampista italiano è fondamentale, insieme a quella dell’altro assente certo del match – Hakan Calhanoglu -, nella macchina perfetta di Inzaghi. Ma in Fiorentina-Inter il mister piacentino dovrà trovare la quadra giusta anche se di lui. In soccorso arriva, ovviamente, Davide Frattesi, che in questi primi mesi nerazzurri ha sempre risposto più che presente ad ogni chiamata.

RICHIESTE – Per dirla tutta, in realtà, a detta di numerosi tifosi nerazzurri, le chiamate di mister Inzaghi per Frattesi finora sono state troppo sporadiche. Il talento proveniente dal Sassuolo ha trovato maggior spazio dal 1′ nelle coppe, fra Champions League e l’ottavo di finale di Coppa Italia, rispetto che in campionato. Riuscendo, tuttavia, a dimostrarsi decisivo in molte occasioni anche a partita in corso. Per questo il pubblico nerazzurro ha più volte recriminato a Inzaghi di sfruttare poco le potenzialità di Frattesi, preferendo schierare quasi sempre Barella da titolare o non cercando soluzioni e rotazioni alternative.

ACCONTENTATI – Ecco, dunque, che il turno di squalifica di Barella per Fiorentina-Inter sembra quasi trasformarsi da maledizione a opportunità per molti. Inzaghi dovrà necessariamente rinunciare al centrocampista cagliaritano, e optare per una chance a Frattesi dall’inizio del match. Il centrocampista italiano, che dimostra grinta e passione ad ogni entrata, sarà certamente il primo candidato alla maglia da titolare. I tifosi potranno finalmente essere accontentati e, di conseguenza, capire se le loro richieste (e, in alcuni casi, lamentele) a Inzaghi hanno effettivamente ragione d’esistere.