Ikoné, a -4 dall’Inter la Fiorentina fa marcia indietro: presa decisione!

Domenica sera è in programma Fiorentina-Inter ma nel frattempo i club sono impegnati sul mercato. I viola fanno marcia indietro su Ikoné, nome chiacchierato negli ultimi giorni.

PRECISAZIONE – Negli ultimi giorni il futuro di Jonathan Ikoné sembrava destinato ad essere lontano da Firenze. Joe Barone, a pochi giorni dal match di campionato contro l’Inter, ha voluto fare chiarezza sul mercato legato al giocatore francese. Così il dirigente della Fiorentina: «Il mercato è sempre un momento molto particolare. Ci sono dettagli che son seguiti minuto per minuto e giorno per giorno. Si lavora tanto anche durante la notte. Però voglio specificare un dettaglio importante per la società, per me ma soprattutto per il gruppo e per il ragazzo stesso. Voglio precisare che Ikoné non è sul mercato, non è in vendita, non andrà alla Roma. Rimane alla Fiorentina». Queste le dichiarazioni di Barone mandate in onda da Sky Sport 24.