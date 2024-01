Bucchioni: «Prestito Zhang-Oaktree? Ecco le varie opzioni per l’Inter!»

In molti sono curiosi di scoprire come terminerà la storia riguardante il prestito fra Zhang e Oaktree, che ha scadenza a maggio. Enzo Bucchioni dice la sua sulle sorti dell’Inter.

OPZIONI – Da tempo si discute molto sui soldi che Steven Zhang dovrà restituire al fondo Oaktree, il cui prestito ha scadenza segnata per maggio 2024. Sull’argomento legato al destino societario dell’Inter si pronuncia anche Enzo Bucchioni, intervenuto su Radio Sportiva: «Se Zhang non dovesse pagare il debito qualcuno potrebbe comprare il club a 300 milioni? Se Oaktree dovesse incamerare l’Inter poi decideranno loro a quanto metterla in vendita. Potrebbero anche decidere di gestirla autonomamente e tenere il pacchetto dell’Inter negli altri investimenti che stanno facendo. Poi magari rilanciare, come ha fatto il fondo che ha preso il Milan. Non è detto che poi vada sul mercato allo stesso prezzo. Ma io credo che lo sapremo presto perché è a maggio la deadline per la restituzione di questo prestito».