Dzeko si è inceppato: per il bosniaco oltre tre mesi senza gol

La situazione di Edin Dzeko richiede una svolta. Il numero nove dell’Inter infatti non segna dalla Supercoppa col Milan. Cioè da tre mesi.

TRE MESI DI DIGIUNO – 18 gennaio 2023. Primariamente la data della Supercoppa Italiana. Che coincide però anche con un altro evento. Cioè l’ultimo gol di Edin Dzeko. Da quella sfida col Milan a oggi, o meglio all’ultimo impegno dell’Inter col Benfica sono passati tre mesi. La data è quasi precisa. Dal 18 gennaio al 19 aprile. Tre mesi senza ulteriori squilli del giocatore. Tre mesi di digiuno per l’attaccante. Un periodo impossibile da ignorare. Decisamente troppo lungo.

PRESENZE E MINUTI, MA NESSUN GOL – Dal 18 gennaio infatti Dzeko ha avuto le sue occasioni. Ha giocato. Tanto. E spesso da titolare. Tra tutte le competizioni dopo la Supercoppa troviamo 18 presenze. Vale a dire che il numero 9 ha giocato in tutte le partite in calendario (4 in Champions League, 2 in Coppa Italia, 12 in Serie A). Per 9 volte è partito da titolare (tra cui tutte le 4 di Champions, con Porto e Benfica). Per un minutaggio di 809 minuti. Praticamente un quarto del suo totale in stagione. Eppure non è mai comparso nel tabellino dei marcatori. Tre mesi, ottocento minuti, diciotto presenze. Zero gol. Una situazione che richiede una svolta.