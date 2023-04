Inter, la Champions League deve dare la carica: testa all’Empoli!

La Champions League deve dare, ora più che mai, la giusta carica: da Empoli bisogna (ri)partire e invertire un trend che non si addice all’Inter. Da qui in avanti otto finali in Serie A.

CARICA − L’aggancio della semifinale di Champions League per l’Inter è stato un traguardo enorme. L’obiettivo in Europa, all’inizio di stagione, era superare la fase a gironi e approdare agli ottavi di finale. Ma l’Inter di Simone Inzaghi ha fatto molto di più. Ha superato i gironi, eliminando il Barcellona, ha eliminato il Porto agli ottavi e il Benfica ai quarti, facendo sembrare piuttosto semplice un qualcosa che semplice non era affatto. Adesso è da qui che, per davvero, dev’essere raccolta la carica giusta. Quella per andare ad agganciare (almeno) il quarto posto in classifica di Serie A. La qualificazione in Champions League per la prossima stagione è vitale e l’Inter non può non arrivarci. Mancano 8 giornate di campionato e con l’Empoli c’è già la prima di otto finali (vedi articolo).

Inter, fai tua la carica della Champions League! Testa all’Empoli in campionato

TESTA − Il periodo più nero di questo campionato è forse cominciato proprio in quella gara di andata giocata e persa contro l’Empoli a San Siro. Certo, l’Inter in questa stagione non ha mai più di tanto brillato in maniera continuativa. Ma dalla sconfitta arrivata subito dopo la vittoria della Supercoppa Italiana si è innescato un vortice di negatività che ha caratterizzato tutto ciò che è arrivato dopo. Per lo meno in Serie A. Adesso, quindi, c’è una grande possibilità. Sì, l’ennesima ma forse anche quella decisiva. Sfruttando la carica data dall’approdo alla semifinale in Champions League, con i suoi ricavi non da poco (vedi articolo), la squadra di Simone Inzaghi deve avere testa e concentrazione per ottenere quel posto in classifica che serve per qualificarsi alla massima competizione europea. È sfida aperta, in questo senso, specialmente a Roma e Milan dopo il momentaneo riottenimento dei 15 punti della Juventus. Ad Empoli per ripartire, insieme.