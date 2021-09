Dumfries ritrova minuti in nazionale. Pronto all’esordio dal 1′ con l’Inter?

Denzel Dumfries sta ritrovando minuti importanti con la maglia dell’Olanda. Il calciatore, dopo un periodo di recupero, sembra essere pronto all’esordio dal 1′ con la maglia dell’Inter

MINUTAGGIO – Denzel Dumfries è arrivato all’Inter come erede di Achraf Hakimi. Il calciatore olandese è stato a lungo inseguito dalla dirigenza nerazzurra che, anche forte della volontà del giocatore, ha affondato il colpo nel momento propizio. Dumfries, però, nonostante le attese dei tifosi non ha ancora esordito dal 1′ con la maglia nerazzurra. Il motivo? Semplice: il calciatore, nel corso dell’estate, si è allenato sì con il PSV ma da “separato in casa”, conscio del fatto che la sua esperienza nel club olandese era finita. Nessuna amichevole ed una preparazione atletica non perfetta hanno, di fatto, ritardato il suo inserimento all’interno dell’11 di Inzaghi.

PRONTO – La sosta per le Nazionali ha dato una mano al tecnico dell’Inter. Dumfries, come prevedibile, ha trovato minuti con la maglia della nazionale olandese, anche nell’ultimo match disputato dagli “Oranje”. Il calciatore sta ritrovando minuti e sicurezze e, il momento del suo debutto dal 1′ con la maglia dell’Inter sembra essere sempre più vicino. Chissà che, nell’ottica di ruotare qualche uomo in vista del match contro il Real Madrid, Inzaghi non decida di schierarlo titolare già contro la Sampdoria, nella sfida del Marassi in programma domenica.